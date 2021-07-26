أولمبياد طوكيو.. الأردن يضمن فضية في التايكواندو

2021/07/26 | 13:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن الأردن تحقيق أولى ميدالياته في أولمبياد طوكيو الصيفي والثانية في تاريخ الألعاب، بعد تأهل لاعب التايكواندو صالح الشرباتي المصنف سادسا عالميا إلى نهائي وزن 80 كلغ، إثر فوزه على الأوزبكستاني نيكيتا رافالوفيتش السابع 13-11 الاثنين.

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