دهوك تتصدر.. محافظات كردستان تسجل اصابات غير مسبوقة بفيروس كورونا

2021/07/26 | 13:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير صحة إقليم كردستان سامان

البرزنجي، اليوم الاثنين، تسجيل أعلى

حصيلة بعدد إصابات كورونا في الساعات

الأربع والعشرين الماضية في عموم

محافظات الإقليم.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده في

دهوك، إن

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