2021/07/26 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب فيما يتعلق بالعلمانية , هناك مفهومان من الضروري التعرف عليهما لفهم افضل للعلمانية وهما : " العلمانية"( بكسر السين ) و " العَلمانية " ( بفتح العين ) .فالعلمانية ( بكسر العين ) من علم ( بكسر العين ) وتعني اتخاذ المعرفة العلمية الآتية من العلوم الطبيعية ( الرياضيات , الفيزياء , الكيمياء , البيولوجيا ...



الخ ) مقياسا لتفسير كامل امور الحياة والكون والتاريخ وما قبل وما بعد الحياة , اي انها مثلا لا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل العلمانية ضرورية للمجتمع العراقي ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل العلمانية ضرورية للمجتمع العراقي ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).