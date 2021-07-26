سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في العراق

2021/07/26 | 13:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم” قائمة باسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق اليوم الاثنين.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 147,750

سعر شراء الدولار 147,000

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,450,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 117,94 دولار

100 باوند 137,97 دولار

100 دولار 859,04 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1808,13 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 73,80 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 71,68 دولار

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