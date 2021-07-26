العراق واسبانيا يبحثان تبادل الخبرات القضائية والقانونية

2021/07/26 | 13:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، والسفير الاسباني لدى بغداد، ‏خوان خوسيه اسكوبار، اليوم الإثنين، تبادل الخبرات القضائية والقانونية بين ‏العراق واسبانيا.‏ ‎وذكر مجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقاه […]

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