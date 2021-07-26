مصر تتصدر العدد الأعلى بالرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو.. إليكم عدد المشاركين من الدول العربية

2021/07/26 | 13:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الدورة مجموع 452 رياضيا مشارك في الأولمبياد من الدول العربية، لتتصدر مصر قائمة الدول الأعلى بعدد الرياضيين المشاركين في الدورة، والذي بلغ 141 مشارك.إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على عدد الرياضيين المشاركين من الدول العربية.

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