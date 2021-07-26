رويترز: بايدن والكاظمي سيوقعان اتفاقا رسميا ينهي المهام القتالية للقوات الاميركية نهاية العام الحالي

2021/07/26 | 13:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة الانباء "رويترز "، مكتب واشنطن، الاثنين، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الامريكي جو بايدن سيوقعان، اليوم الاثنين، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الاميركية في العراق بنهاية هذا العام 2021".

وذكرت وكالة الانباء العالمية، اليوم (26 تموز 2021)، أنه "سيوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال القوات الأمريكية للبلاد".

وأضافت، "مع قرار سحب آخر قوات أمريكية من أفغانستان بحلول نهاية أغسطس آب، يختتم الرئيس الديمقراطي المهام القتالية الأمريكية في الحربين اللتين بدأهما الرئيس السابق جورج دبليو بوش".

ومن المقرر أن يجتمع بايدن والكاظمي في المكتب البيضاوي في أول مباحثات مباشرة بينهما ضمن حوار إستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

وسيصدر بيان بعد الاجتماع لإعلان نهاية المهام القتالية الأمريكية في العراق، حسبما أفاد مسؤول كبير في إدارة بايدن.

ويوجد في الوقت الراهن نحو 2500 جندي أمريكي في العراق تتركز مهامهم على التصدي لفلول تنظيم الدولة الإسلامية.



وسيتغير الدور الأمريكي في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.

وليس من المتوقع أن يكون للتحول تأثير يذكر لأن الولايات المتحدة بدأت تصب تركيزها بالفعل على تدريب القوات العراقية.

وفي السنوات الأخيرة، تركزت المهمة الأميركية على المساعدة في هزيمة "داعش" في العراق وسوريا.

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