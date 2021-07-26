الكهرباء تعلن انتهاء اعمال اللجنة المشكلة بشأن تثبيت العقود

2021/07/26 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن انتهاء اعمال اللجنة المشكلة بشأن تثبيت العقود، فيما اشارت الى أن تحويل قراء المقاييس الى عقود متوقف على اجراء واحد.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الرسمية : إن "وزارة الكهرباء تحركت نحو مطالبات موظفي قراء المقاييس لتحويلهم الى عقود، حيث أعدت كتباً رسمية ومفاتحات عديدة للأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناً أن "الاخيرة استفسرت عن امكانية وجود تخصيصات مالية لهذه الشريحة، واجبنا أن التخصيصات ستوفر لهم من اموال الجباية".وأضاف أن "قرار تحويل قراء المقاييس الى عقود أصبح بيد الامانة العامة لمجلس الوزراء، وان الوزارة تنتظر رد الامانة العامة بشأن هذا الموضوع".وفي ما يخص تثبيت عقود الوزارة على الملاك الدائم ممن مضى عليهم 5 سنوات اواكثر، أشار إلى أن "اللجنة المشكلة من قبل الوزارة أنهت إعمالها وسيعلن عن ذلك، واننا سننتظر إذا كان هنالك أشكال او استفسار وبعد ذلك تقدم الاسماء الى الدائرة الإدارية في مقر الوزارة"./انتهى9

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