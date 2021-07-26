مراكز التطعيم في ديالى تشهد اقبالا غير مسبوق في ظل تزايد الاصابات بفايروس كورونا

2021/07/26 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شهدت مراكز التلقيح ضد فايروس كورونا في محافظة ديالى اقبالا غير مسبوق في ظل تزايد الاصابات .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عدد متلقي اللقاح تجاوز الـ / 50 / الف شخص من مجمل سكان المحافظة الذين يبلغ عددهم اكثر من مليون ونصف المليون نسمة "، مبينا :" ان الاقبال على اللقاحات في تزايد مستمر عبر / 37 / مركزا منتشرة في عموم المحافظة ".ودعا المؤسسات الاعلامية والدينية الى اطلاق حملات توعية للحث على تعاطي لقاح كورونا لمواجهة الوباء.وسجلت محافظة ديالى اليوم 235 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة ./انتهى

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