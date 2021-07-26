2021/07/26 | 13:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الاثنين ، مع السفير الإسباني في العراق خوان خوسيه اسكوبار إمكانية تبادل الخبرات القضائية والقانونية بين البلدين".وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ،أن"رئيس مجلس القضاء فائق زيدان استقبل السفير الاسباني في العراق خوان خوسيه اسكوبار وبحث معه إمكانية تبادل الخبرات القضائية والقانونية بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان وسكوبار يبحثان إمكانية تبادل الخبرات القضائية بين العراق وإسبانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان وسكوبار يبحثان إمكانية تبادل الخبرات القضائية بين العراق وإسبانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).