الأمين العام لمجلس الوزراء: الحكومة عازمة على اختيار تصاميم عصرية لمشروع تطوير مدينة الصدر

2021/07/26 | 13:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، السيد حميد نعيم الغزي، أن الحكومة العراقية تولي اهتماماً واسعاً بمشروع تطوير مدينة الصدر، وهي عازمة على استخدام تصاميم حديثة ومتطورة.وشدد خلال ترؤسه جدل أعمال لجنة تطوير مدينة الصدر، على ضرورة اختيار تصاميم نموذجية … Readmore

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