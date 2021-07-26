المتحدث باسم الكهرباء: انتهاء أعمال لجنة تثبيت موظفي العقود والنتائج ستعلن قريباً

2021/07/26 | 13:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين، إنهاء أعمال اللجنة المشكلة بشأن تثبيت العقود، فيما أشارت إلى أن تحويل قرّاء المقاييس إلى عقود متوقف على اجراء واحد.

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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (26 تموز 2021)، إن "وزارة الكهرباء تحركت نحو مطالبات موظفي قراء المقاييس لتحويلهم الى عقود، حيث أعدت كتباً رسمية ومفاتحات عديدة للأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناً أن "الاخيرة استفسرت بإمكانية وجود تخصيصات مالية لهذه الشريحة، واجبنا أن التخصيصات ستوفر لهم من اموال الجباية".

وأضاف أن "قرار تحويل قراء المقاييس الى عقود أصبح بيد الامانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيرا الى أن "الوزارة تنتظر رد الامانة العامة بشأن هذا الموضوع".

وفيما يخص تثبيت عقود الوزارة إلى الملاك الدائم ممن مضى عليهم 5 سنوات واكثر، أشار إلى أن "اللجنة المشكلة من قبل الوزارة أنهت إعمالها وسيعلن عن ذلك"، موضحاً "اننا سننتظر إذا كان هنالك أشكال او استفسار وبعد ذلك تقدم الاسماء الى الدائرة الإدارية في مقر الوزارة".

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