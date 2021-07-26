2021/07/26 | 13:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت وزارة الخارجية التركية "قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس"، في وقت تقول ليبيا إنها "تترقب ما يحدث" من تطورات متسارعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا "قلقة" من تطورات الوضع في تونس وليبيا "تترقب ما يحدث") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا "قلقة" من تطورات الوضع في تونس وليبيا "تترقب ما يحدث") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).