الازمة النيابية تدعو لتنويع مصادر استيراد الاوكسجين وزيادة الخزانات الاحتياطية

2021/07/26 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوصت خليةُ الازمةِ النيابيةِ التي عقدت اجتماعَها اليوم برئاسةِ نائبِ رئيسِ البرلمان حسن الكعبي بضرورةِ تأمينِ موردٍ ثانٍ للاوكسجين الطبي المستورد.

وشددَ الكعبي على ضرورةِ توفيرِ خزين اكبرَ للاوكسجين في الفترةِ المقبلةِ بسببِ زيادةِ اعدادِ الإصاباتِ بفيروس كورونا..



واعرب عن استعدادِ الخليةِ في توفيرِ الدعمِ المادي من اجلِ زيادةِ خزّاناتِ الاوكسجين الاحتياطيةِ داعيا الى متابعةِ المعاملِ الاهليةِ المختصةِ بتصنيع الاوكسجين السائلِ لمنع أي تلاعب.

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