اكثر من ستة مليارات دولارات قيمة صادرات النفط لشهر حزيران

2021/07/26 | 14:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النفط عن الايرادات والصادرات المتحققة لشهر حزيران الماضي.

وذكر بيان: بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة سومو، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ستة وثمانين مليونا وسبعمائة وخمسة وستين الفا وخمسمائة وتسعة وثمانين برميلاً، بإيرادات بلغت ستة مليارات و ومائة وثلاثة وأربعين مليون ومائة وستة الاف دولار.

واضاف ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي جاءت من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق وحقول كركوك.



وأشار البيان الى ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ سبعين دولارا وثمانين سنتاً.

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