محافظة تقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل

2021/07/26 | 14:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة النجف، الاثنين، بتعطيل الدوام ليوم الخميس المقبل بمناسبة حلول عيد الغدير.

وذكرالمكتب الاعلامي لمحافظ النجف لؤي الياسري في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (26 تموز 2021)، ان "المحافظة اعتبرت يوم الخميس المقبل 29/7/2021 عطلة رسمية بمناسبة حلول عيد الغدير الاغر".

واضاف البيان، انه "تم اسثناء الجامعات لغرض اداء الامتحانات وكافة المصارف في المركز والاقضية والنواحي من اجل صرف رواتب الدوائر والالتزامات الاخرى".

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