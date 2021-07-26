صادقون: وزير الخارجية لايمثل العراق!

2021/07/26 | 14:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، الاثنين، ان تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين، والتي تتضمن حاجة العراق الى التواجد الاميركي لا تمثل الشعب العراقي.

وقال البلداوي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (26 تموز 2021)، ان "وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية مخالف لقرار البرلمان بإخراج تلك القوات"، مؤكدا ان "التواجد الأجنبي خطر كبير على امن واستقرار العراق والمنطقة ".



واضاف البيان، ان "تصريحات وزير الخارجية لا تمثل الشعب العراقي ووزارة الخارجية متلكئة بشكل كبير في الحد من التدخل بالشأن العراقي"، لافتا الى ان "الجميع أدرك أن كل ما نعانيه من مأساة هو بسبب الولايات المتحدة الأميركية".

N.A

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