2021/07/26 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وافق وزير التخطيط، خالد بتال النجم، على تغيير كلفة بناء جامع بني داهر في قضاء حديثة، إلى أكثر من 950 مليون دينار عراقي.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة من وزارة التخطيط، وتحمل توقيع النجم، موجهة الى ديوان الوقف السني، تضمنت الموافقة على زيادة كلفة بناء جامع بني داهر في حديثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. وزير التخطيط يوافق على تغيير كلفة بناء جامع للوقف السني الى 950 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. وزير التخطيط يوافق على تغيير كلفة بناء جامع للوقف السني الى 950 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).