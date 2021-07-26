2021/07/26 | 14:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، استيراد الأكسجين من تركيا بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.وقال مدير عام دائرة العيادات الشعبية في الوزارة محمد الفرطوسي خلال كلمته في اجتماع خلية الأزمة النيابية، إن “هناك معملاً للأكسجين في بغداد أسس سنة 2016، حيث ينتج 7 آلاف لتر ويجهز الرصافة ومدينة الطب”.ونفى الفرطوسي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن عن استيراد الاوكسجين الطبي من تركيا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن عن استيراد الاوكسجين الطبي من تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).