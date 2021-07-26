النجف: عطلة بمناسبة ’عيد الغدير’ واستثناء الجامعات لأداء الامتحانات

2021/07/26 | 15:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، يوم الخميس المقبل عطلة رسمية بمناسبة حلول عيد الغدير.

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وقال الياسري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تموز 2021)، إن "يوم الخميس سيكون عطلة رسمية بمناسبة عيد الغدير".

وأضاف، "باسثناء الجامعات لغرض اداء الامتحانات وكافة المصارف في المركز والاقضية والنواحي من اجل صرف رواتب الدوائر والالتزامات الاخرى".

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