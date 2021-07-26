القبض على إرهابي مسؤول عن نصب عشرات العبوات في صلاح الدين

2021/07/26 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على إرهابي مسؤول عن نصب نحو ٥٠ عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في اطار تعقب وملاحقة العصابات الإرهابية، وبناء على المتابعة الميدانية والفنية ومقاطعة المعلومات، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من خلال عملياتها الاستباقية من القاء القبض على إرهابي بارز من عصابات داعش الإرهابية عمل فيما يسمى ديوان الحسبة في صلاح الدين".

واضافت انه "ومن خلال التحقيق معه اعترف بالمشاركة في العديد من الهجمات ضد قواتنا الأمنية، كما قام ايضا بنصب و تفجير اكثر من (50) عبوة ناسفة على القوات الامنية ضمن قضاء بيجي".ولفتت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة 4 ارهاب".

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