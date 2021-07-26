البورصة تتداول 646 مليون سهم في جلسة الاثنين

2021/07/26 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تداول سوق العراق للاوراق المالية (البورصة)، الاثنين، أكثر من 646 مليون سهم بقيمة 686 مليون دينار.

وارتفع مؤشر الاسعار بنسبة 0،71%.

وتصدرت شركة مصرف بابل الشركات الرابحة فيما تصدرت شركة الخير للاستثمار المالي الشركات الخاسرة.

بدورهم، باع المستثمرون الاجانب11 مليون سهم بقيمة 65 مليون دينار بعد تنفيذ 199 صفقة على اسهم 4 شركات.

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