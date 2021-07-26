6 مليارات دولار ايرادات العراق النفطية في حزيران

2021/07/26 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة النفط، الاثنين، إيرادات شهر حزيران إذ بلغت اكثر من ستة مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 86) مليونا (765) الفا و(589) برميلاً، بايرادات بلغت ( 6 ) مليار و( 143 ) مليون و(106) الف دولار".

واضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (83) مليون و(690) الف و( 352) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) مليونا و(75) الفا و(237) برميلا"، مبينا ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (70.801 ) دولارا".

واشارت الى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

واوضح ان "كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدر التي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر حزيران الماضي بلغ مجموعه اكثر من (55) مليون و(450) الف و(194) دولار" .

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