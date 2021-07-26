العراق يستورد الاوكسجين من تركيا عبر اقليم كوردستان

2021/07/26 | 15:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول في وزارة الصحة الاتحادية عن استيراد الأوكسجين من تركيا بعد ارتفاع الإصابات بفايروس كورونا.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مدير عام دائرة العيادات الشعبية في الوزارة محمد الفرطوسي خلال كلمته في اجتماع خلية الأزمة اليوم الاثنين، إن "هناك معملاً للاوكسجين في بغداد أسس سنة 2016، حيث ينتج 7 آلاف لتر ويجهز الرصافة ومدينة الطب".

واضاف أنه "لا توجد اي مشكلة في تجهيز الاوكسجين"، مشيرا الى انه "مع الازدياد الحاصل باصابات كورونا، اضطررنا الى استيراد الاوكسجين من تركيا عن طريق اقليم كوردستان".

PUKmedia / عن واع

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