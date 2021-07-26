2021/07/26 | 15:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق موقع PUKmedia، اطارا " بروفايل"، كحملة للتشجيع على التطعيم باللقاحات المضادة لفايروس كورونا، فيما تشهد صحة السليمانية توافدا للمواطنين لتلقي اللقاح.

وبامكان المواطنين تغيير البروفايل الخاص والمشاركة على منصة الفيس بوك من خلال النقر هنـــــــــا.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. PUKmedia يطلق حملة التشجيع على التطعيم ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. PUKmedia يطلق حملة التشجيع على التطعيم ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).