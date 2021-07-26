أطفال بمدرسة أمريكية يحتجون ضد ارتداء الكمامات.. شاهد حججهم

2021/07/26 | 15:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعرض بعض المناطق التعليمية الأمريكية إلى ضغوطات من الآباء وأطفالهم لتغيير قوانين ارتداء الكمامات للسنة القادمة، إذ تلزم العديد من المناطق التعليمية الطلاب بارتداء الكمامات إذا أرادوا الحضور إلى المدارس شخصيًا.

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