2021/07/26 | 15:15 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 26 يوليو 2021 | 02:51 مساءً

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تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل في النجف

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة حلول عيد الغدير.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ النجف، في بيان، أن "الياسري قرر اعتبار يوم الخميس المقبل 29/7/2021 عطلة رسمية بمناسبة حلول عيد الغدير".

ولفت إلى استثناء "الجامعات لغرض اداء الامتحانات، والمصارف كافة في المركز والاقضية والنواحي من أجل صرف رواتب الدوائر والالتزامات الأخرى".

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