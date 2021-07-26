تظاهرات خوزستان تصل الى العاصمة طهران ومدن شمال غربي البلاد

2021/07/26 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتسعت رقعة التظاهرات التي بدأت في محافظة خوزستان الإيرانية لتصل الى مدن أخرى من بينها العاصمة طهران.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خروج المئات من المتظاهرين في عدد من أحياء العاصمة الإيرانية صباح اليوم الاثنين الى الشوارع مرددين شعارات معادية للمرشد الإيراني، في حين قلل نائب محافظ طهران حميد رضا كودرزي من أهمية الاحتجاجات قائلا انها كانت على نطاق ضيق.

وتزامنا مع تلك التظاهرات خرجت أخرى مماثلة في بعض مدن شمال غربي ايران ذات الأغلبية الكردية، تضامنا مع التظاهرات المستمرة في مدن محافظة خوزستان منذ أكثر من عشرة أيام.

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