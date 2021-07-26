الكهرباء تعلن انتهاء أعمال لجنة تثبيت موظفي العقود

2021/07/26 | 15:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الكهرباء، إنهاء أعمال اللجنة المشكلة بشأن تثبيت العقود.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "وزارة الكهرباء تحركت نحو مطالبات موظفي قراء المقاييس لتحويلهم الى عقود، حيث أعدت كتبًا رسمية ومفاتحات عديدة للأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مبينًا أن "الأخيرة استفسرت بإمكانية وجود تخصيصات مالية لهذه الشريحة، واجبنا أن التخصيصات ستوفر لهم من أموال الجباية".

وأضاف أن "قرار تحويل قراء المقاييس إلى عقود أصبح بيد الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيرًا إلى أن "الوزارة تنتظر رد الأمانة العامة بشأن هذا الموضوع".

وفيما يخص تثبيت عقود الوزارة إلى الملاك الدائم ممن مضى عليهم 5 سنوات وأكثر، أشار إلى أن "اللجنة المشكلة من قبل الوزارة أنهت أعمالها وسيعلن عن ذلك"، موضحًا "أننا سننتظر إذا كان هنالك أشكال أو استفسار وبعد ذلك تقدم الأسماء إلى الدائرة الإدارية في مقر الوزارة".

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