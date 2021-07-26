بالوثيقة.. المحكمة ترفع الحصانة عن نائبة بسبب اعتدائها لفظيا على موظف حكومي

2021/07/26 | 15:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة محكمة الكرخ في بغداد امرا باستقدام النائبة عالية نصيف ورفع الحصانة عنها اثر قيامها بالاساءة والاعتداء اللفظي على موظف حكومي بدرجة مدير عام في وزارة التربية.

وصدرت وثيقة من محكمة تحقيق الكرخ اطلع عليه موقع NRT عربية (26 تموز 2021) انه تقرر "استقدام المتهمة المشكو منها النائب عالية نصيف جاسم من قبل محكمة تحقيق الكرخ في قضية جديدة ورفع الحصانة عنها وتدوين اقوالها بصفة متهمة بعد قيامها بالاساءة والاعتداء اللفظي على موظف حكومي بدرجة مدير عام في وزارة التربية."

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