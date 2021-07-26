كاميرات توثق إنزال طائرات أمريكية عناصر من

2021/07/26 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

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اكد القيادي في الحشد الشعبي ، قاسم الكريطي ، ان الكاميرات الحرارية، وثقت كيفية انزال الطائرات الاميركية للعناصر الارهابية في محافظة صلاح الدين .

وقال الكريطي :" ان امريكا غير جادة بسحب قواتها من العراق ، ونحن قادرون على حماية البلاد ولسنا بحاجة لهم ، اذ ان وجود قواتها القتالية كشف زيف تصريحات الحكومة العراقية والجانب الأميركي ".

ولفت الى انه "العراقيين يرفضون اي تواجد اميركي على ارض العراق ، لان اميركا داعمة للارهاب بشكل واضح ، مشيرا الى، ان "الكاميرات في محافظة صلاح الدين وثقت كيفية إنزال الطائرات الأميركية لعناصر داعش داخل أراضي البلاد".

وتابع الكريطي "الشعب العراقي هو المعني ببقاء القوات الأميركية او إخراجها من البلاد" لافتا الى ان " العراق ليس بحاجة إلى أي تواجد أجنبي على أراضيه والقوات الأمنية والحشد الشعبي قادرون على حمايته".

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