مدرب منتخبنا الأولمبي يعلن القائمة الأولية لمعسكر كربلاء

2021/07/26 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنَ مدرب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، التشيكي ميروسلاف سوكوب، اليوم الإثنين، قائمة المنتخب الأولية التي ستخوض معسكر كربلاء للفترة من السابع والعشرين من الشهر الحالي حتى السادس من شهر آب المقبل. وقالَ المدير الإداري للمنتخب الاولمبي، جليل صالح، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المدرب سوكوب اختار قائمة أولية للمنتخب مؤلفة من 51 لاعباً من لاعبي الدوري العراقي الممتاز، وذلك للتواجد في معسكر كربلاء الذي سيقام يوم غد الثلاثاء". وأضافَ المدير الإداري: "ان قائمتي المنتخب الأولية والثانية ستقسمان على مجموعتين أثناء معسكر كربلاء، من أجل إتاحة الفرصة للمدرب وملاكه التدريبي المساعد للإطلاع على مستويات جميع اللاعبين المدعوين قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب تحضيراً للاستحقاقات المقبلة".

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