تكليف مدير جديد لتربية النجف الاشرف

2021/07/26 | 15:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء ، امرا ديوانيـا بتكليف مردان البديري بمهام مدير دائرة تربية محافظة النجف الاشرف ، في وزارة التربية ، بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء ./انتهى5

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