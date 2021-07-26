صحة كركوك : الوضع يزداد سوءا ومعدل الاصابات اليومي بلغ 400حالة وافتتحنا 50منفذا لاعطاء اللقاح

2021/07/26 | 15:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/وصف مدير عام صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق ،الوضع الوبائي في المحافظة بانه سيء جدا وصعب ..مؤكدا افتتاح 50منفذا جديدا لتقديم اللقاح بالمحافظة .وقال في حديث لمراسل/نينا/ ، ان الموقف الوبائي سيئ جدا واعلنا النفير العام و ان اعداد الاصابات في كركوك تتراوح بين 300-400 اصابة يوميا ولا يوجد التزام من قبل المواطنين و كركوك تعيش موجة دلتا لفايروس كورونا ذو قابلية انتشار قوية جدا .ودعا جميع المواطنين الى التوجه لأخذ اللقاح لانه السلاح الوحيد للوقاية من الوباء ودعا الى لبس الكمامة و التباعد الجسدي و اخذ اللقاح و قد تظهر بعض الاعراض الجانبية عند اخذ اللقاح و هي واردة جدا في معظم اللقاحات .وبين بوشناق اننا سنلاحق قضائيا كل من يروج بالضد من اخذ اللقاحات و ندعو الى توخي الدقة و الحذر في نقل الاخبار.وقال يجوز للشخص المصاب اخذ اللقاح بعد 30 يوما من اكتسابه الشفاء التام و ظهور نتيجة مسحته سالبة.وتابع اننا ولاحتواء الازمة قررنا اعادة فتح مركز التدبير الوبائي في منطقة الحي الصناعي و امتلأت نصف الردهة بعد اعلان امتلاء جميع ردهات مستشفى الشفاء14 بالمصابين و فتحنا ايضا ردهتين واحدة في مستشفى آزادي و الثانية في مستشفى كركوك العام ./انتهى

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