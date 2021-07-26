دراسة تكشف تأثيرا خطيرا لتناول اللحوم الحمراء العادية والمصنعة

2021/07/26 | 15:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ربطت دراسة حديثة لجامعة أوكسفورد تناول اللحوم الحمراء والمعالجة بأمراض القلب، حيث تعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفيات والإعاقات في جميع أنحاء العالم.ويزيد نمط الحياة والعمر والتاريخ العائلي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بينما يحافظ النظام الغذائي الصحي على صحة القلب، وذلك حسب مانشره موقع “أونلي ماي هيلث”.ورأى الباحثون، في قسم […]

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