2021/07/26 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت عمليات امن ديالى عن قيام مسلحين يعتقد انهم من عصابات داعش الإرهابية باغتيال مواطن مدني قرب محله في ناحية السعدية واصابة شخص آخر واختطاف اثنين آخرين.

وقال مصدر أمنى لمراسل التغيير في ديالى، ان الضحايا من أهالي حي الربيع الثاني في ناحية السعدية التابعة لقضاء خانقين.



وأشار الى قيام القطعات الماسكة للأرض المتمثلة بالفوج الأول من اللواء مئة وعشرة للحشد الشعبي، بدهم بتفتيش البساتين المجاورة للمنطقة اعلاه بحثا عن الإرهابيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصابات داعش تتجول في ناحية السعدية تغتال مواطناً وتختطف اثنين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصابات داعش تتجول في ناحية السعدية تغتال مواطناً وتختطف اثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).