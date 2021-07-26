الطلبة يتحدث عن فرصته الاخيرة بالبقاء بالدوري الممتاز

2021/07/26 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عد مدير المكتب الاعلامي لنادي الطلبة ، رياض هادي، ان مباراة الطلبة مع الكهرباء لا تقبل القسمة على اثنين والفرصة الوحيدة للخلاص والنجاة من شبح الهبوط الى دوي الدرجة الأولى.

وقال لـ (بغداد اليوم)، ان "فترة التوقف التي في العيد خدمت الفريق الطلابي وعد العدة لها، واستكملت فيها تشكيلة الفريق".

وأضاف "كان هناك لاعبين مصابين بفايروس كورونا ولاعبين مصابين باصابات عضلية تم شفاء الجميع وعادوا الى تشكيلة الفريقة الرئيسية".

وأشار الى "اجتماع الكادر التدريبي مع اللاعبين ، حيث ان الكل يدرك ويعي اهمية هذه المباراة التي تعتبر الأهم بالموسم ، اذ انه في حالة الفوز وتحقيق نتيجة ايجابية سيكون الطلبة بمأمن عن شبح الهبوط".

الا انه أشار الى ارتباط النادي بمباراة الصناعات الكهربائية مع الشرطة لكن لا ننظر الى نتائج المباريات الاخرى بقدر تركيزنا على الفوز في المباريات الاخيرة ".

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