الصحة العراقية تعلق بعد تسجيل أكثر من 12 الف إصابة بكورونا

2021/07/26 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن العراق يواجه تحديا وبائيا خطيرا، فيما اشارت إلى ان ارتفاع الاصابات بكورونا جاء نتيجة عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تسجيل أعلى حصيلة يومية بالإصابات بفيروس كورونا بلغت 12180 إصابة"، مبينة أن "عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية تسبب بارتفاع غير مسبوق بأعداد الإصابات اليومية بكورونا".واضاف أن " الزيادة التي تم تسجيلها اليوم قد تكون راجعة لمناسبة عيد الأضحى، والتجمعات والاحتفالات خلاله"، لافتا إلى أنه يمكننا احتواء الإصابات في حال تم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح".واكد أن "العراق يواجه حدياً وبائياً خطيراً".

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