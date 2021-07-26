الصحة تعلن تسجيل أعلى حصيلة بكورونا منذ تفشي الوباء

2021/07/26 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيورس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "الكوادر الصحية سجلت 12180 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان أن " 9966 مصاباً تماثلوا إلى الشفاء، فيما تم تسجيل 60 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

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