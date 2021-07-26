إرتفاع صادم لكورونا في العراق.. أكثر من 12 ألف إصابة جديدة

2021/07/26 | 16:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى حصيلة اصابات صادمة تعد الأعلى منذ تفشي الوباء.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 12180 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 9966 حالة للشفاء و60 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إرتفاع صادم لكورونا في العراق..



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