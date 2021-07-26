عاجل: الصحة تسجل 12180 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/07/26 | 16:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيورس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، إن “الكوادر الصحية سجلت 12180 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 9966 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 60 مصاباً خلال المدة المذكورة”.

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