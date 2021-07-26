2021/07/26 | 16:25 - المصدر: بغداد اليوم

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النزاهـة الاتحادية تقــدم مقترحات للارتقاء بواقع الطــرق والجسور وتُشخِّصُ العيوب

- الوقاية تفصح عن تقريرها بخصوص إكساء وإنشاء وتنفيذ الطرق والجسور

- الدعوة لرصد التخصيصات المالية لإنشاء مشروعات الطرق والجسور

- التوصيـة بإنشاء طـرق حولية لمرور الشاحنات لتحويل سيرها خارج مركز بغداد

- الأعمال المنفذة من قبل دوائر القطاع العام تقتصرعلى الإشراف والمتابعة

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