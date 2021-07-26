2021/07/26 | 16:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الصناعة منهـل عزيـز الخبـاز، اليوم الاثنين، جُملة من التوصيات المُهمة والعاجلة لمُعالجة الإخفاقات الحاصلة وحلحلة مُعوقات العمل، و دفع رواتب العاملين من العقود والاجور.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصناعة توجه بدفع رواتب العاملين من العقود والاجور ومعالجة الاخفاقات المركز الخبري الوطني.

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