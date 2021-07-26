الجوع يقتلع سُباتنا التاريخي.. لكن!

2021/07/26 | 16:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بعد الماء ثمة إمكانية كُبرى لانقطاع خُبز"، ليس هذا برأي أو موقف أو حتى جُملة من سيناريو مسرحية تراجيدية.

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