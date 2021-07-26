الصحة تكشف سبب تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا

2021/07/26 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الاثنين، الارتفاع غير المسبوق لإصابات

كورونا إلى الاحتفال بالعيد، مشددة على

الالتزام بإجراءات الوقاية للحد من

تفشي الفيروس السريع.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر

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