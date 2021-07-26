2021/07/26 | 16:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصدت مصر أول ميداليتين برونزيتين لها في أولمبياد طوكيو 2020، بعد أن فاز كل من سيف عيسى وهداية ملاك ميداليتين في التايكواندو، في حين حقق عبدالله الرشيدي برونزية للكويت في الرماية، في حين حقق الأردن الميدالية الفضية في التايكواندو أيضا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر والأردن والكويت ينضمون لقائمة الفائزين.. 4 ميداليات عربية جديدة في طوكيو) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر والأردن والكويت ينضمون لقائمة الفائزين.. 4 ميداليات عربية جديدة في طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).