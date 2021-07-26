2021/07/26 | 16:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصرحت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عقب تسجيل أعلى حصيلة اصابات يومية بفيروس كورونا في العراق، فيما أكدت ان جميع اللقاحات أثبتت فاعليتها.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “سبب تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا، اليوم، يعود إلى عدم الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية التي حددتها اللجنة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصريح من الصحة عقب تسجيل أعلى إصابات بكورونا: اللقاحات أثبتت فعاليتها first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح من الصحة عقب تسجيل أعلى إصابات بكورونا: اللقاحات أثبتت فعاليتها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح من الصحة عقب تسجيل أعلى إصابات بكورونا: اللقاحات أثبتت فعاليتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).