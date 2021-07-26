الصحة تسجل 12180 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي الأعلى منذ بداية الوباء

2021/07/26 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل العراق أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل اثنا عشر ألف ومئة وثمانين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين، ووفاة ستين مصابا في عموم العراق، هذا وتماثل للشفاء تسعة الاف وتسع مئة وستة وستين مصابا.

وأكدت الوزارة تلقي ستة وثمانين ألف وخمس مئة وواحد وثلاثين شخصا للقاح خلال يوم واحد.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت في وقت سابق من انهيار المنظومة الصحية في العراق لعدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية.

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