تعيين القاضي قاسم العزاوي رئيسا جديدا لمحكمة استئناف كركوك

2021/07/26 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

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كشف مصدر عن تعيين القاضي قاسم محمد سليمان العزاوي رئيساً جديداً لمحكمة استئناف كركوك الاتحادية.

وبحسب المصدر فأن القاضي قاسم العزاوي، دعي إلى بغداد اليوم للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وإصدار أمر مباشرته رئيساً لمحكمة استئناف كركوك الاتحادية.

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