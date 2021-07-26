النزاهـة الاتحادية تقــدم مقترحات للارتقاء بواقع الطــرق والجسور

2021/07/26 | 16:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، إلى وضع خطةٍ مركزيَّةٍ لمجمل مشاريع الطرق والجسور؛ لاستيعاب الزيادة الحاصلة في النمو السكانيِّ، وزيادة أعداد المركبات، وتحديد مدةٍ زمنيَّةٍ لكل مشروعٍ.واشارت دائرة الوقاية […]

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